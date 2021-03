Si vous désirez mieux comprendre : « JUSQU'OÙ mes collaborateurs me suivraient sils nétaient pas mes salariés ? », vous êtes à la bonne place.



Les gens de mon réseau pensent à moi lorsquils cherchent des clés concrètes pour progresser rapidement grâce à :



1 FORMATION, DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

S'assurer que la formation :

- rencontre l'adhésion (qu'elle ne soit pas subie)

- réponde aux demandes des opérationnels

Mais il s'agit avant tout de définir clairement les compétences à développer et les situations terrain.



2 PERFORMANCE ENTREPRISE COMMERCIALE

Répondre à des enjeux métiers liées à l'exécution d'une feuille de route au niveau direction ou responsable.



3 MENTORING (versus coaching)

Il s'agit en un petit nombre de séances de débloquer ou de vous accompagner dans des situations précises :

- négociation professionnelle,

- préparation d'entretiens,

- gestion de conflits.



35 années d'expériences en tant que Manager ( à é !)

15 ans dans lopérationnel

20 ans en tant que formateur et dirigeant de ma propre structure.



Comme vous j'ai eu la responsabilité de conduire des équipes et d'obtenir des résultats.



Comme vous jai dû faire face aux pressions qui pèsent sur les épaules du manager:



La désagréable impression dêtre pris « en tenaille » entre les attentes de la direction et celles de mes équipes

Faire preuve de bienveillance mais en même temps obtenir des résultats

Savoir déléguer et ne plus faire à la place

Et aussi la gestion des personnalités difficiles, et jen passe...



Si ces situations vous sont familières, alors je peux vous accompagner.



Comment?



Vous pouvez m'envoyer un message privé sur LinkedIn pour que l'on en discute, mais si vous souhaitez aller directement à l'essentiel voici mon Calendly: https://calendly.com/laurent-vallee



Laurent Vallée