Laurent VAN DEN BERGHE

Le Cabinet VDB CONSEILS spécialisé en investissements immobiliers neufs, en défiscalisation, situé à Valenciennes a pour vocation d'offrir un service et un suivi de qualité constant. Pour ce faire il privilégie la proximité régionale (59,62) pour être au plus prés de ses clients et aussi leur proposer au delà d'une solution de défiscalisation efficace, le choix d'un Véritable Placement Pierre, proche de chez eux.

Toutefois le Cabinet n'exclut aucunement le reste de l'hexagone à partir du moment où la pertinence du support est avérée et vérifiable et peut répondre à un souhait de son client. Tout comme les demandes d'investisseurs situés hors région Nord/Pas de Calais seront étudiées et bienvenues chez les Ch'tis…



Sensible d'apporter toujours les meilleurs services et solutions à ses clients, le Cabinet VDB CONSEILS travaille de manière totalement indépendante dans la recherche et la sélection de ses partenaires pour pouvoir vous faire part de son offre globale, à savoir vous donner accès :



* Aux meilleurs Programmes Immobiliers, car la réussite de votre investissement Patrimonial et Fiscal dépend avant toute chose de la qualité et de la pertinence du support immobilier. Pour ce faire, je suis en recherche et en négociation constante avec des Promoteurs et Gestionnaires au niveau national et régional que je sélectionne afin de vous amener le choix du bien immobilier sur tout l'hexagone selon des critères de qualité, de prix, de loyers, de garanties, de localisation, d'environnement, de fiscalité( Lois Scellier, Robien, Borloo, LMNP, ZRR, Girardin…), de dates de livraison, de potentiel locatif et de revente pour adapter judicieusement le support à votre projet personnalisé ainsi qu'à vos souhaits.





* Aux meilleurs financements des Banques et Organismes Financiers adaptés à votre projet d'investissement, vous offrant souplesse et sécurité ( 0€ d'apport, modularité, choix du taux, de durées, garanties, avantages, assurances...)





* Accompagnement total dans le montage de votre opération clés en main et tout frais inclus (bilan patrimonial et fiscal, simulations, réservation, mise en relation avec le promoteur, gestionnaire, financeurs, assureurs, notaire) et suivi avec la réalisation de votre première déclaration fiscale l'année suivant la livraison de votre bien offerte!





* A un programme de Parrainage très sympathique et motivant doté de cadeaux prestigieux pour vous remercier d'avoir acquis grâce à vous de nouveaux clients si vous pensez à recommander à votre entourage les services de VDB CONSEILS (Demandez le Livret Parrainage !).Pour les professionels de l'immobilier, banquiers, assureurs, notaires, avocats, experts-comptables, chefs d'entreprise, apporteur d'affaires, l'interprofessionnalité est à encourager.Dans ce cas au-dela d'un échange de compétences, sur les dossiers concluants une rétrocession d'honoraires vous est prévue dans la cadre d'une convention de partenariat.Contactez moi pour infos!













Vous vous interrogez sur la pertinence, l'interet, l'impact, la possibilité, la mise en oeuvre d'une opération en investissement pierre et en défiscalisation,vous avez des questions, des souhaits, des envies ? Vous pouvez contacter Laurent VAN DEN BERGHE par courrier, mail ou téléphone afin de bénéficier d'informations, de conseils et de propositions uniquement basés sur vos objectifs et votre situation personnelle.



CONTACT:



Demande d'information et diagnostic fiscal à:

Cabinet VDB CONSEILS VALENCIENNES

Qui vous accompagne et vous suit depuis l’étude de votre projet, la proposition et la réservation de votre bien immobilier en passant par le financement, jusqu'a la déclaration fiscale !



Votre Contact:

LAURENT VAN DEN BERGHE, Gérant

Consultant en Patrimoine et Défiscalisation

Bureau: 1 rue Jeanne d'Arc 59300 VALNCIENNES

Tel: 06.30.51.37.66

Mail: vdb.conseils@club-internet.fr

http://www.imm-hautsdefrance.fr/



Mes compétences :

Immobilier neuf

Investissement

Immobilier

Défiscalisation

Conseil

Location

Fiscalité fonciére

Immobilier locatif

LMNP

Loi Duflot

Accessions à la Propriété dans le neuf

Loi Pinel