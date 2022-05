Laurent VIGNERON

Mes expériences en Direction de Réseaux, Direction Générale opérationnelle, Direction du développement, m'ont donné la chance de connaître la quasi totalité des modèles de points de vente de la distribution spécialisée (succursales, franchises, partenariats de distribution ...).

J'ai pu le réaliser dans des environnements nationaux et internationaux et j'ai testé les 2 cotés de la barrière en tant que franchiseur/distributeur et en tant que Master franchisé à l'international.



Mon parcours m'a également permis de ne pas être mono produit, puisque je suis intervenu dans des secteurs aussi diversifiés que l'équipement de la personne, l'optique, le sport, la restauration, la cosmétique, le jouet ...



C'est donc avec un fort niveau de polyvalence dans les métiers du Retail (vente, marketing, merchandising, construction de l'offre ...) que j'ai pu aborder sereinement mon premier poste de DG opérationnel en 2010 avec des décisions à prendre pour le développement commercial sur le Web, une restructuration à mettre en place avec lucidité et un contexte syndical qui a demandé du courage pour aboutir.



Toutes ces décisions, ces choix et les résultats qui en ont découlé, ont été possibles grâce aux équipes qui ont travaillé avec moi, que j'ai recruté, formé, accompagné.

Nous avons travaillé avec mes collaborateurs et collaboratrices de manière à minimiser les risques tout en privilégiant le résultat à atteindre.

On me reconnait un leadership significatif qui met chacun(e) dans une situation de confiance pour avancer et grandir.



L'idée derrière tout cela est que chacun(e) prenne du plaisir dans son travail et que le business soit au rendez-vous à travers la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

Direction générale

Retail

Management

Prêt à porter

Distribution

Développement

stratégie marketing

Leadership

Distribution spécialisée

Immobilier

E-commerce

Marketing opérationnel