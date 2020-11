Laurent YVARS

Ingénieur d'études et responsable des stages dans la filière industrielle de IUT de Bayonne et du Pays Basque



Voici les diplômes délivrés par notre département de formation :

- DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM) : http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/dut/gim/objectifs.html

- Licence professionnelle Ecologie Industrielle : http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/licences-pro/ecologie-industrielle/objectifs.html



Depuis janvier 2014, je fais également partie du bureau de l'AFIM Aquitaine, en tant que vice-président délégué Pyrénées-Atlantiques, avec pour objectif d'organiser des réunions techniques dans le sud aquitain



Mes compétences :

GMAO

Développement durable

Analyse vibratoire

CND

ICPE

Industrie

Maintenance

Supervision

Environnement

QSE