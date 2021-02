Laurent ZERBIB

ACTUALITE /



1- Gestion des campagnes e-mailing multilingue (450 000 emails/mois) pour recrutement de Leads.



2- Suivi et développement de OntologyManager, application pour la gestion de 26 secteurs B2B :



- Aider au référencement de 2,3 millions d'entreprises via une nomenclature de 26 secteurs d'activité



- Créer, organiser et relier un ensemble de data structurées (keywords et headings), et améliorer la visibilité de nos annonceurs.



3- Développement des partenariats avec des organisations et syndicats professionnels B2B



------------------------------



AUPARAVANT :



- Création et/ou gestion de l'antenne sur des chaines thématiques (TVST, Mezzo)



- Gestion des programmes (Mezzo, TVST, M6, Equidia)



- Mise en place des procédures et des règles de diffusion (TVST, Mezzo)



- Gestion de fonds documentaire (Hachette-Filipacchi)



- Mise en place de plusieurs bases de données audiovisuelles (France Télévisions, Eurosport)



- Veille pluri-médias (télé, presse-écrite et pub) public: journalistes, productions, agences de communication



- Infographie de systèmes informatique (Globecast)



- Rédaction d'un manuel technique (Renault)



Pour "conclure"

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html



Mes compétences :

Communication

Marketing

Internet

Audiovisuel

BtoB

Emailing

Infographie

Presse écrite

B2B

Documentaliste

Ontologie

BdD

référencement