Laureys BEATRICE

Bonjour,

Je suis a la recherche d'un poste de Consultant ERP idéalement SAP.

Mes compétences sont :

- Gestion de projets : Audit, cahier des charges, analyse des écarts, création de cas de tests, recettes fonctionnelles, réalisation de supports utilisateurs,

- Conduite du changement : mise en œuvre de la communication autour du projet, formation des KU et des EU, assistance aux utilisateurs, suivi post-démarrage.

- Interface utilisateurs, experts et service informatique

- Formations SAP pour utilisateurs français (logiciel en anglais)

- Logistique : optimisation des approvisionnements et gestion des stocks, planification et fiabilisation des délais de mises à disposition des commandes

- Personnelle : Rigoureux, esprit d’équipe, dynamique, créatif, ouverture d’esprit, adaptable aux contraintes et forte resistance au stress.



Mes compétences :

Cahier des charges

SAP

Conduite du changement

AMOA

ERP

Audit

Consultant

Chef de projet