Laurian NGANGA

Bac+4 en Droit des Affaires et Carrière judiciaire avec une formation et expérience pratique de la gestion des Ressources Humaines. Forte Capacité d’adaptation à travailler avec des personnes de cultures différentes et en équipe à la recherche, au travail individuel et à travailler sous pression,flexible, rigoureux, discret et respect des délais dans le travail,Bilingue (Français -Anglais) couramment



Mes compétences :

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Juridique

La gestion des ressources humaines

La polyvalence

Polyvalence

Ressources humaines