Lauriana ANIAMIOI

Etudiante en U3 à l'EM Normandie et originaire de Polynésie Française, je suis à la recherche d'une alternance en contrôle de gestion.

Autonome, ayant un esprit d'analyse et synthétique, rigoureuse, et ayant un intérêt pour les chiffres, j'espère pouvoir m'épanouir dans ce domaine.

Par ailleurs, de nature curieuse, je cherche toujours à apprendre davantage de choses.

Cependant, pauvre d'expérience professionnelle, j'espère pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui me serviront dans ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Droit

Analyse

Contrôle de gestion

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Microsoft Office

d'expérience