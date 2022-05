Lauriana MASCLET

Avec plus de 12 ans d'expérience dans le domaine du Génie Climatique (Réfrigération, Climatisation et Ventilation), je suis à la recherche d'un poste qui allie commerce, technique et relations clients dans une entreprise dynamique basée à Lyon.

Motivée, organisée et dotée d'un bon sens relationnel, je saurais m'intégrer dans votre équipe afin d'accomplir de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Microsoft Office

Logiciel CRM

Développement commercial

Communication

Organisation

Réactivité

Rigueur

Négociation

Dynamique

Relations clients

Stratégie commerciale

Vente