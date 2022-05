Lauriand Tessy MBA ESSOGO MBA

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature pour intégrer votre entreprise.

Diplômé d’une Licence Biologie générale et sciences de la terre et cours de validation d’un Master 2 en Génie Biologie et Biotechnologie Végétale , j’ai eu l’occasion de réaliser différents stages me permettant d’acquérir des compétences dans certains domaines.

Mon efficacité et ma disponibilité étaient très appréciées par mes encadreurs lors de mes stages. J’ai des compétences dans le processus de traitement de l’eau potable et d’eau usée. Motivé, curieux, passionné et très investi dans ce que je fais, j’aimerais vivement rejoindre votre société et y mettre mes atouts à profit. Votre entreprise m’intéresse car je connais sa renommée et j’aime les valeurs qu’elle véhicule. Dynamique, rigoureux, autonome et force de proposition, je tiens à vous assurer de ma motivation d’intégrer votre entreprise afin de réaliser de grands projets avec vous. Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous confèreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae et me tiens à votre disposition pour un entretien.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon plus profond respect.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

