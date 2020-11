Lauriane BEAUVAIS

Depuis plus de 14 années, j'exerce dans le champ de l'orientation et de l'insertion professionnelle. J'interviens aussi bien dans l'accompagnement de stagiaires (en qualité de formatrice et accompagnatrice) que de formateurs de l'équipe (en qualité de coordinatrice).

Je dispose aujourd'hui d'une approche globale dans la gestion d'un marché public et privé dans le secteur de la formation professionnelle.



Mes compétences :

Ecoute

Analyse

Médiation médico-sociale

Microsoft Word, Excel, Power Point

Connaissance du cadre réglementaire de la formation

Connaissance en matière budgétaire et gestion de personnel

Capacité aux contacts et relations humaines et à la communication

Connaissance des dispositifs de financement