Lauriane BERNARD

Je suis actuellement disponible.

Ma première licence ma permis de me spécialiser dans les arts appliqués et plus particulièrement en architecture, urbanisme et design d'intérieur.

J'ai continué sur une formation dans le domaine de l'infographie paysagère. Dans le cadre de cette formation j'ai eu l'occasion de réaliser un stage dans une agence de paysage, atelier villes&paysages à Illzach (68). J'y ai développé mes compétences graphiques (plans, simulations, esquisses, carnets de détails, cahier des charges).

Récemment j'occupais le poste de dessinatrice paysagère dans une entreprise de revente de brises vue qui met au point un nouveau produit. J’étais amenée, à mettre en valeur les produits, par le biais de dessins et de simulations passagères, dans un catalogue.

Je maîtrise les logiciels suivants Autocad, Photoshp, Illustrator, Indesign, Artlantis et Sketchup.



Mes compétences :

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Microsoft Office

Artlantis

Adobe Illustrator

Google Sketchup