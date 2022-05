Souriante, dynamique et motivée, j’aime travailler en équipe. Rigoureuse, organisée et orientée résultats, je sais planifier et gérer mes priorités afin d'atteindre mes objectifs. Autonome, professionnelle et polyvalente, j'apprends vite et je vais toujours au bout de ce que j’entreprends.





Mes compétences :

Distribution

Intelligence économique

Marketing

MDD

Veille

Veille économique