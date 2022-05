Lauriane BOSC

Diplômée d’un Master 2 en Thérapies cellulaire, génique et ingénierie tissulaire, je suis actuellement à la recherche d’un emploi d’ingénieur R&D dans les biotechnologies en CDI ou CDD.

Grâce aux stages que j’ai effectué j’ai pu acquérir des compétences et une expérience notamment dans la biologie cellulaire et moléculaire.

Je suis disponible dès maintenant et mobile sur la France entière.



Mes compétences :

Oncology

Biotechnology

Biotechnologies

Veille scientifique

Cytométrie en flux

Gestion de projet

Biologie moléculaire

Extraction d'ARN

Microsoft Office

Imagerie calcique

Biologie cellulaire

RT-qPCR

Transfections

Culture cellulaire