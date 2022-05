Lauriane BREUIL

Diplomée d'un master 2 "Manager des Opérations Logistiques Internationales", j'occupe actuellement le poste de Pilot Lign PreSeries au sein du groupe Plasticomnium.



Ayant des expériences dans les domaines de l'industrie, l'agroalimentaire, l'aéronautique et l'automobile, je suis actuellement à l'écoute d'opportunités en Rhône Alpes en activité Supply Chain pour relever de nouveaux défis.



N'hésitez pas à consulter mon CV et à me contacter pour en discuter !



Lauriane



Mes compétences :

Travail d'équipe

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion des stocks

Gestion de la production

Autonomie

Dynamisme

Organisation du travail

Analyse de données

Transport

Gestion de flux

Logistique

Macros

GANTT Project

SAP

Smarteam

Planification

Infor M3

Production industrielle

Rigueur

Microsoft Office