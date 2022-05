Lauriane BUCCI

Actuellement en poste depuis 2012 au sein du service QSE de ma société, mon axe principal de travail est la prévention des risques sur les agences du grand Ouest de la France.



Les inspections sécuritaires, les analyses d'AT et les études de postes sont mes principales sources de réflexion dans la diminution des risques professionnels.



En recherche permanente pour sécuriser l'emploi des salariés sur les activités de transport, logistique et mécanique poids lourds, les actions proposées et mises en place sont donc diverses.



Sur le terrain j'interviens dans l'aménagement des postes et/ou des espaces de travail, j'effectue des sensibilisations aux risques : chimiques-travail sur écran-ergonomie-risques routier.



Côté administratif, l'évaluation des risques et la mise à jour des documents uniques des sociétés du groupe ne sont pas mes seules tâches. La mise en place des plans de prévention ainsi que les mises à jour des protocoles de sécurité avec plans de circulation viennent enrichir mon quotidien.



J'exploite également la prévention au travers de procédures afin de démontrer l'efficience des actions, notamment sur l'activité logistique afin de sécuriser nos process de stockage alimentaire et maintenir les approbations de stockage des clients. Les déclarations administratives pour des agréments sanitaires, ou autorisation de transport de marchandise des catégories 2 et 3.



La préservation réglementaire de mon employeur est une autre facette de mes missions, et est, en corrélation avec la prévention des risques. L'affichage des informations obligatoires, le suivi des vérifications réglementaires des bâtiments et matériels (véhicules, levages, EPI...). Le positionnement des salariés sur les formations indispensables pour effectuer leur taches sont autant de paramètres dans la sécurité de l'entreprise.



Le sujet de la pénibilité a été mon sujet de mission principale en 2016.

Mesures sur le bruit, relevés des températures, étude des fiches de données de sécurité avec synthèse des dangers et recommandations.



Je suis intéressée par tous les sujets liés aux conditions de travail au travers des expériences professionnelles, jurisprudence....



Mes compétences :

Lotus.

Open et Microsoft Office

établir une cartographie. - Maîtrise des outils d’

et transport. - Formaliser le système documentaire

accès aux personnes à mobilité réduite

ICPE

- Norme ISO 9001. Réaliser et suivre les audits. -