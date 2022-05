Lauriane CASINO

Jeune diplômée de l'école d'ingénieur ICAM de Toulouse, je recherche un emploi en tant qu'ingénieure QHSE.

J'ai une expérience de trois ans en alternance en tant que Coordinatrice QHSE chez GT Logistics, prestataire logistique de l'équipementier aéronautique Ratier Figeac, dont les objectifs étaient de mettre en place des outils afin d'obtenir les normes MASE et EN9120.

J'avais pour missions principales de mettre à jour une structure documentaire qualité (rédaction de procédures) et de développer des outils de management HSE sur le site (animation d'équipes, formation des salariés, suivi matériel et personnel).



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

Simio

SAP PM PRO

SAP

Python Programming

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

HTML

GanttProject

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop