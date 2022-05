Lauriane CLAUSS

Madame, Monsieur,





J'ai terminé mes études concrétisées par l'obtention de mon BTS Management des Unités Commerciales, effectué par alternance au sein d'une grande entreprise de distribution.



Durant cette période j'ai pu acquérir des compétences managériales, développer mon sens de l'organisation, ainsi que le travail en équipe, la recherche constante du résultat et enfin améliorer ma faculté à résoudre les litiges.



Cette formation m'a permis de développer mes compétences en informatique, open office, excel, outlook, etc...



Avoir un bon esprit d'équipe, atteindre les objectifs fixés, s'adapter à diverses situations sont pour moi des critères essentiels. Je suis motivée, ambitieuse, polyvalente, ayant le sens du contact, qui a une facilité d'adaptation et qui souhaiterais acquérir de nouvelles compétences.



Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

