Lauriane COURTOUX

Ayant suivi une formation juridique et de sciences politiques, spécialisée en droit public, je suis intéressée par les collectivités territoriales et les entreprises travaillant avec le secteur public.



Le droit public, et notamment les marchés publics, nécessite de maîtriser les points techniques des contrats et de la commande publique mais aussi de connaître les aspects institutionnels des acteurs concernés.

Conseiller sur les politiques publiques à mettre en oeuvre est une des missions que j'ai pu effectuer et que je souhaiterais développer dans les missions qui me seraient confiées.



Le droit et les institutions publiques sont ainsi deux domaines autour desquels j'ai orienté mon parcours universitaire et dans lesquels j'aimerais pouvoir m'investir dans une expérience professionnelle.