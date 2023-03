Lauriane CURAUDEAU (CURRAUDEAU)

Engagée, efficace, curieuse, en recherche damélioration constante, je cherche à évoluer vers un poste à responsabilité.

Je suis une experte de la relation client, avec 20 ans d'expérience, dans des entreprises industrielles et commerciales, sur des postes de Chargée de clientèle, Assistante commerciale Grands Comptes, Assistante commerciale SAV, Assistante technique et commerciale.



Je parle anglais couramment, et je recherche des entreprises tournées vers l'international.



Proactive, adaptable, polyvalente et autonome, je souhaite emmener une équipe vers ses objectifs.