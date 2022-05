Lauriane FERRON

Je suis graphiste avec une spécialisation en motion design.

Je vis à Paris mais je peux répondre aux demandes extérieur, me déplacer ne me pose aucun problème, J'ai travaillé pour de nombreux clients, d'abord en agence puis depuis 2 ans je me suis mise à mon propre compte. Mon parcours est polyvalent, de la création de motifs pour une marque de vêtements à la réalisation d'une animation pour france 5. J'ai aussi des compétences en montage, photographie, tournage. Je suis motivée mais surtout passionnée !



Mes compétences :

Photographie

Mode

Yoga

Montage

Motion design

Adobe Creative Suite

Graphisme