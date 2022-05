Lauriane GAILLARDO

Danseuse Professionnelle et professeur de Danse Jazz, je me suis reconverti a la fin de ma carrière dans le commerce. forte de cette expérience de plus de 10 ans je me lance un nouveau challenge crée ma ferme fromagère en Russie. Autodidacte et passionnée par le savoir faire Français je souhaite me former au métier de fromagère en France avant de partir porter les couleurs de notre savoir faire a l'Etranger.

Профессионал балерины и профессор Джаза Танца, я передвигался в конце моей карьеры в дело. Сильный из этого опыта более чем 10 лет я мчусь новый вызов создает моего устойчивого сырного изготовителя в России. Само-преподаваемый и очарованный французским умением я желаю формироваться в работе сырного изготовителя в Франции до отъезда несущий цвета нашего умения за границей.



Mes compétences :

Reporting

Administratif

Rédaction

Relationnel

Adaptation

Analyse

Réactivité

Accueil

Management

Force de proposition

Gestion de caisse

Recrutement

Merchandising