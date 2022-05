Lauriane GAS

Jazz Connection est un ensemble de partenaires, musicien(ne)s professionnel(le)s, réunis pour réaliser des Productions Artistiques Musicales.

Plusieurs orchestres sont actifs dans des styles éclectiques comme :

- Jazz Nouvelle Orléans : orchestres à capacité variable et de nature différente, acoustique et mobile

- Musique des Balkans : orchestre de 5 à 8 artistes , acoustique et mobile

- Chansons Françaises : plusieurs formations , différents styles, amplifiées et scéniques