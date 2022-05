Lauriane GERVY

Je suis une personne à l'écoute, disponible pour mes autres. Je suis dynamique et déborde d'imagination, ce qui me permet de toujours proposer de nouvelles choses. Étant curieuse, je m'intéresse facilement à de nouveaux sujets et j'apprends vite.

J'aime le contact humain, les activités culturelles ou artistiques. Je suis passionnée.



Je fais beaucoup de bénévolat, que ce soit en aidant des jeunes pour leur devoirs ou en proposant des activités a des enfants de familles de demandeurs d'asile.



Pour toutes ces raisons, je cherche un poste dans l'accompagnement social, je souhaite accompagner des personnes dans leur vie quotidienne.



Je suis disponible immédiatement, n'hésitez pas à me contacter par mail.





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Culture

Informatique

Apprentissage du Francais