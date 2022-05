Lauriane HERLAUT

Actuellement en reconversion professionnelle, je change de cap.



Je réalise que la vente m'a été d'une forte valeur ajoutée sur mon CV mais je pars vers un nouvel horizon: Le Droit et plus particulièrement chez les Huissiers de Justice.





Je suis donc à la recherche d'un poste de Gestionnaire de dossiers contentieux dans une étude afin d'évoluer pour passer Clerc assermenté puis un jour qui sait… reprendre mes études pour être Huissier.





Force de persuasion, d'amabilité, d'écoute active sont les 3 qualités qui me gouvernent.



Quand on parle de travail? je suis impliquée, assidue et travaille avec passion.



Si vous entendez le bruit d'une porte qui s'ouvre dans le monde des Huissiers, je suis preneuse.



Mes compétences :

Excellente présentation

Telephone

Prospection

Relance paiement

Service client

Conseiller

Vente