Lauriane HUAULT

Durant mon DUT Techniques de commercialisation, j'ai eu l'opportunité de partir en Espagne avec une mission tournée vers la communication.



Suite à cela, j'ai souhaité continuer sur cette voie et ai intégré l'école SUP DE PUB afin d'obtenir un master spécialisé en stratégies des marque. Mon diplôme en poche ainsi que plusieurs expériences enrichissantes en agence et chez l'annonceur, je suis partie à Londres afin de devenir bilingue.



Aujourd'hui, diplômée et bilingue, je suis à la recherche d'un poste de chargée de communication.



Mes compétences :

Microsoft Office

PAO

Sphinx

Autonomie

Organisation

Travail en équipe