Lauriane HUET

Mes compétences techniques :



Vente de credit à la consomation



Saisies comptables : facture, écritures comptables...



Accueil physique et téléphonique

Tenue d’agenda et filtrage téléphonique

Classement et archivage



Identification et satisfaction des besoins

Prospection téléphonique et gestion d’un fichier clients

Ventes et animations diverses

Proposer le (s) service(s) / produit(s) financier ou d’assurance adapté à la demande du client

Réaliser des opérations de conseil et gestion de compte auprès d’un type de clients de particuliers

Saisir rapidement des informations

Classer, archiver, …



Mes compétences :

Accueil

Aisance relationnelle

Autonomie

Autonomie et reactivité

Dynamisme

Dynamisme & motivation

Faculté d'adaptation

Grande faculté d'adaptation

Motivation

Organisation

Polyvalence

Ponctualité

Réactivité

Rigueur

Sens des responsabilités

travail en équipe