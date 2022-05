Lauriane JALLAS

Designer d’intérieur pour le compte de particuliers et professionnels, je guide mes clients dans la réalisation de leur projet d'aménagement, allant de la conception à l'accompagnement des travaux.

Mon but : rendre votre espace plus fonctionnel pour qu’il corresponde à votre histoire, votre façon de vivre.

Je me déplace à domicile, repense votre intérieur et établit un dossier complet d’aménagement, avec des visuels et images en 3D ainsi qu’une liste de shopping. Je vous présente une équipe d’artisans qualifiés pour une réponse « sur-mesure » à vos projets.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Rhino3d

Adobe Photoshop

Sketch up

Microsoft Office