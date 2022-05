Lauriane JOUANIN-MOULIN

Ma solide expérience d'infographiste me permet de proposer des formations à destination d'étudiants ou de professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences dans les domaines suivants :

- Graphisme,

- PAO (Illustrator, Photoshop, inDesign)

- Développer sa créativité

- Prise de parole en public

- Conduite de projet web.



Je leur apporterai méthodologie et créativité afin de maîtriser les fondamentaux nécessaires à la pratique de ces disciplines.



Lors de la préparation de mes cours, je veille à rester en lien direct avec les exigences du monde du travail afin de les rendre rigoureux et opérationnels.



Mes compétences :

HTML CSS

Conseil en créativité

PAO suite Adobe CS6

Illustration

Création + Réalisation supports Print

Formatrice webdesign