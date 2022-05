Lauriane KOCH

Assistante de production polyvalente. Animatrice de la filière audiovisuelle et cinéma en Bourgogne et Franche-Comté. Expérience dans le domaine de l'administration et de la production, mais aussi de la communication et de la gestion de projets culturels, gestion de sociétés.



Spécialités :Gestion et développement de projets, communication d'entreprise, communication institutionnelle et culturelle, communication interne, rédaction de contenus, gestion et organisation de l’information.