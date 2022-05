Lauriane LAMBIN

Je m’appelle Freya, je suis une sirène qui vit dans la mer Méditerranée.



Une sirène me direz-vous ? C'est un métier peu banal.

Pas si banal que cela si vous aimez plonger en apnée.

Découvrir tous les magnifiques fonds marins du littoral PACA, Porquerolles, le Golfe de Saint-Tropez...



Vivre de ma passion, la mer a toujours été mon rêve depuis mon enfance.



Passionnée par les costumes, les sirènes, le maquillage et les accessoires aquatiques, je me suis donnée comme projet d’offrir des prestations aquatiques de qualité pour les événements auxquels vous aimeriez me convier.



Selon certaines conditions toujours en respectant la loi et la sécurité je vous propose des animations de qualité.

S’offrir une sirène pour un événement spécial est désormais possible avec l’entreprise de Freya la Sirène !