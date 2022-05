Lauriane LE DU

Tout juste arrivée dans la région de Pau suite à mon choix de rejoindre mon conjoint, j'ai depuis plus de 4 ans, évoluée en tant qu’assistante administrative au sein du Groupe STELLIANT, spécialisé dans l’expertise en assurances, suite à l’obtention d’une Licence Administration Publique.



Évoluant dans un secteur dépendant des conditions météorologiques et autre phénomène naturel, j’ai appris durant mon expérience à m’adapter et prendre des initiatives et ainsi faire preuve d’autonomie. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai été en contact direct et indirect avec différents types de personnes, que soit des particuliers ou des professionnels, ce qui m’a permis d’acquérir un certain savoir être avec les acteurs du monde du travail. Consciencieuse, je privilégie le travail en équipe et l’entraide pour échanger et rassembler les savoirs de chacun pour s’enrichir.



Ainsi, je pourrais vous apporter mon savoir faire et mes qualités pour exercer cet emploi tout en participant au développement à l'activité de la société. Vous me donnerez l’opportunité de développer mes compétences, mes savoirs, et mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel