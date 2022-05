Lauriane LE GUERLÉDAN

Bilingue - 5 ans d'expérience - Dynamique, rigoureuse, aimant les challenges et mobile



Objectif: Trouver une position de Chef de Projet R&D dans les domaines des matières premières ou produits finis où je puisse utiliser mon expertise technique pointue, mon savoir managérial et mes compétences interdisciplinaires afin de contribuer à l’expansion d’une compagnie innovante et ambitieuse.

J’ai la volonté de convaincre avec des résultats concrets.



Mes compétences :

Classification Chimique/MSDS

Modélisation molécules

iWork

Microsoft Office