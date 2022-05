Lauriane MARINI

Actuellement chef de produits chez Peggy Sage, je gère la vie de 19 familles de produits, soit 1 000 références, de leur

conception à leur distribution, jusqu’au suivi des ventes.

En moyenne, 30 lancements de nouvelles gammes par an.



Je suis responsable du plan de communication : choix et pilotage des supports, 4 newsletters annuelles, 1 catalogue bisannuel, 2 sessions de prises de vue annuelles, 30 fiches et argumentaires produits par an.



Résultat : 25% du CA de la société soit 10 millions d’euros annuels.



Mes compétences :

Chef de produit

Marketing

Communication externe

Microsoft Office

Communication interne

Communication

Marketing produit

Marketing opérationnel

Étude de marché

Marketing stratégique

Gestion de projet

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator