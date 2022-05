Lauriane MERLE-RIMBERT

Bonjour,



Pharmélis est un cabinet de recrutement spécialisé sur le secteur de la santé. Nos clients sont des laboratoires pharmaceutiques, sociétés d'ingénierie, sous traitants de l'industrie pharmaceutique et l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM).



Nous recrutons pour nos clients, des profils cadres (Débutants à Dirigeants), experts techniques et/ou scientifiques - Ingénieurs, Pharmaciens, Docteurs es Sciences ou Médecins.



Nous recrutons pour nos clients, des profils cadres (Débutants à Dirigeants), experts techniques et/ou scientifiques - Ingénieurs, Pharmaciens, Docteurs es Sciences ou Médecins.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Entretiens professionnels

Recrutement

Contrat de travail

Qualité