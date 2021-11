Lauriane MIGNON

Spécialisée en veille stratégique et intelligence industrielle après un cycle scientifique universitaire, je suis en charge de l’amélioration continue du processus de veille scientifique et technique et d'une partie de celle-ci au sein de la société Lesaffre, experte dans la fabrication de levures et produits dérivés. Aussi, je suis en charge d'analyser des activités concurrentielles.



Ma force est dans la compréhension et l'amélioration de tout ce qui est outils et pratiques de veille, d'analyse de l'information et de la gestion documentaire.



Rattachée à la R&D, je fais également partie du réseau Intelligence Economique groupe.



Motivée par l'innovation et l'approche client, je m'intéresse à l'activité de R&D, à l'exploration de nouveaux business, et au suivi concurrentiel.



Mes compétences :

Formulation

Chimie

Intelligence économique

Veille technologique

Veille stratégique

Competitive intelligence

Nanotechnologies