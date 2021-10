Lauriane MILLE

Proactive, ouverte d'esprit et dotée d'un très bon relationnel, je gère des projets transversaux qui nécessitent d'être force de proposition.



Attirée depuis le début de mes études par l’accompagnement d’un dirigeant de PME/PMI, j’ai pu acquérir des compétences en conséquences :



° Communication et événementiel °

- Marketing digital et référencement

- Communication d’entreprise

- Évènementiel

- Marketing terrain

- Relations presse



° Finance, comptabilité et gestion °

- Comptabilité générale et comptabilité analytique

- Analyse financière

- Ressources Humaines

- Accompagnement de projets en création d’entreprises

- Dossier d’aides financières

- Commercial



Motivée et déterminée, j’ai pu intégrer des entreprises dans des secteurs variés (télécommunication, startup, webmarketing, industrie/ingénierie mécanique) et m’épanouir dans mes différents postes.



Mon métier aujourd’hui ? Accompagner, dans les domaines du marketing, du management et de la croissance externe, le dirigeant d’une entreprise industrielle en pleine croissance.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Marketing

Communication

Organisaton

Planification

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Réseaux sociaux