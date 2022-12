Lauriane PASLAWSKI (COUPAYE)

Vous manquez d'idées et de temps pour rédiger vos contenus ?

J'écris et j'optimise pour vous des textes de qualité, adaptés à vos clients et séduisants pour les algorithmes.



Je suis certifiée par FRW, l'organisme de Lucie Rondelet.



Des jolis mots et du SEO, c'est par ici !



Sujets de prédilection : #référencement naturel #SEO #littérature #cinéma #arts #développement personnel #éducation #enseignement #voyage #copywriting #fitness #nutrition #nature



Mes 20 années d'expérience en tant que professeure de Lettres m'ont permis de maîtriser la langue française, de jouer avec elle en partageant cette passion avec un public d'élèves variés.



Evidemment, le monde du livre, de l'éducation et de l'enseignement sont des domaines pour lesquels j'ai une appétence particulière. Mais ma curiosité m'amène vers de nombreux autres horizons (méditation, développement personnel, théâtre, voyages, écologie, entreprenariat).



Me mettre à votre place, me mettre à la place de vos clients pour trouver les mots justes, c'est le challenge qui m'anime.

C'est pour cela que je peux m'adapter à tous types de thématiques.



Aujourd'hui, je mets mes compétences rédactionnelles et mon enthousiasme au service des entreprises. Rédiger du contenu adapté au web, vous permettre d'être bien référencé, tout en mettant en mots vos idées et vos projets, c'est le pari que nous pouvons relever ensemble.



Je peux écrire pour vous :



des articles de blog optimisés et structurés ;

des pages fixes originales (page à propos, page d'accueil) ;

des fiches produits dynamiques ;

des publications réseaux sociaux qui donnent envie de liker ;

des écrits copywrités ET éthiques ;

des sous-titres Youtube bien orthographiés ;

des newsletters attirantes.



Je réalise également :



des audits rédactionnels, sémantiques et SEO ;

des e-books pleins de peps ;

des scrips de formation ;

diverses relectures et corrections.



