Lauriane PHILIFERT

WELLJOB est une société française, familiale et indépendante qui forme un réseau d'agences positionnées sur le territoire national, 58 au total.



Notre société, créée en 1997, accélère sa croissance par une ouverture d’agence toutes les cinq semaines.



En 2018, notre chiffre d'affaires a progressé de 26%, c'est la 6ème année consécutive qu'il est en hyper croissance ! Et 10 nouvelles agences ont vu le jour.



Nos objectifs pour 2019 sont : l'ouverture de 10 à 12 agences et l'intégration de 35 nouveaux collaborateurs afin de renforcer notre présence sur le territoire national ainsi qu'une augmentation de 30% de notre CA.



Dans le cadre du développement du groupe, nous somme en recherche constante de professionnels du travail temporaire, désireux de relever le challenge d’une ouverture ou d’un renfort d’agence et prêts à s’investir dans une belle aventure !



Vous souhaitez intégrer un équipe dynamique, motivée, soudée et unie par la même volonté de faire avancer notre groupe, rien de plus simple :



Rendez-vous sur



A très bientôt !