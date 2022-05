Lauriane QUIEDEVILLE (LALANDE)

En quête de nouvelles missions à partir de l'été 2016 :



Après plus de 6 ans d'expérience dans le domaine de la Communication et du Marketing, je suis en quête de nouvelles missions ! Riche de ma motivation et de mon dynamise j'aime les challenges, la gestion de projet et contribuer à la mise en place d'une stratégie pour faire grandir une entreprise.



Mes compétences en Marketing/Communication en Management ainsi que dans le domaine Commercial font de moi une personne polyvalente et capable de mener des missions aussi bien en tant que Chargée de Projet ou comme Chargée de Communication/Marketing. Ces points de compétences me donnent une vision à 360° et me permettent d'aborder tous les aspects nécessaires dans le cadre de la mise en place d'une stratégie globale.

Si mon profil vous plait et que vous souhaitez en savoir plus: N'hésitez pas à me contacter car enrichir son réseau professionnel est pour moi quelque chose d'important.



Lauriane Quiedeville



Contact: lalande.lauriane@gmail.com

Diplômes: BAC +5 / Master 2

Langues parlées: Français/Anglais/Espagnol/Italien

Compétences: Communication/Marketing/Gestion projet/ Management/RH/Relation Client/ Evénementiel/ RP/ Rédaction/ Stratégie

Postes visés: Chef de projets en Communication/Marketing/Commercial

Disponibilités: Actuellement en congé maternité, disponible courant de l'été 2016



Mes compétences :

Informatique

Réseaux sociaux

Rédaction

Photographie

Internet

Gestion

Commercial

Création graphique

Gestion de projets

Video

Référencement

Etude marketing

Management

Manager

Evénementiel

Communication

Marketing