Lauriane QUINIOROCK

Je possède un Bac STAV, un BTSA Productions Animales Européen (car 8 mois passé en Angleterre) et un BTSA Production Horticole. J'ai aussi fait une LP Agriculture de Conservation des Sols à Amiens, entre mes deux BTSA, que je n'ai pas obtenue.

Mon but dans la vie étant de participer activement au développement de l'agriculture biologique afin qu'une alimentation plus saine et plus écologique soit accessible à l'ensemble de la population. Et j'ai plein d'idées mais il faut trouver ma place et développer mon réseau professionnel...

Après avoir découvert la vente au près des consommateurs et connaissant leur besoin, j'aimerai devenir Acheteuse auprès des agriculteurs. Ceci pour des entreprises, comme celle où je travail actuellement, qui partagent mes valeurs.



Mes compétences :

Diagnostic technique

Production

Travail en équipe

Agronomie

Sens du contact