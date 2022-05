Lauriane ROCCASERRA

Etudiante en Anglais, je suis intéressée par les métiers de l'animation, l'art et tout ce qui touche au tourisme.

J'apprends rapidement et je m'adapte facilement aux différentes situations.

Je suis motivée, active et souriante, j'ai un bon contact direct avec la clientèle, je sais renseigner, informer et diriger les clients. Petit plus avec mes compétences en Anglais qui me permettent de m'occuper d'un plus grand nombre de clients en traduisant rapidement les informations, demandes et consignes.



Mes compétences :

Microsoft Word

OpenOffice