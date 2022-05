Lauriane ROUGÉ-VIANCE

Au sein d’un cabinet spécialisé dans les structures d’exercice des professionnels libéraux, j’accompagne notamment les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers et les vétérinaires dans la création de sociétés, le regroupement de praticiens, la cession d’officines et de cabinets, la rédaction de contrats (règlement intérieur, bail, pacte d’associés) et l’anticipation de la cessation d’activité.



Je suis également chargée d’enseignement en droit des sociétés d’exercice libéral à l’Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées de Toulouse.





Mes compétences :

Droit fiscal

Droit des contrats

Droit des sociétés