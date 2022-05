Lauriane ROUPIOZ

Après l'obtention de mon diplôme d'architecte d'intérieur, je souhaite poursuivre mon expérience au sein d'une équipe dynamique et passionnée. Mon objectif est de contribuer à des projets architecturaux et de design au sein d'un bureau d'architecture ou de design.



site internet: http://roupiozlauriane.wixsite.com/designerinterieur



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Sketch up

CINEMA 4D

Vectorworks

V-ray

AutoCAD