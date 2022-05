Lauriane SERVAT

Journaliste et chargée de communication à la Ville de Malakoff, je travaille sur le magazine municipal et les diverses publications de la ville.



Titulaire d'une Maîtrise d'Anglais (Universités de Bourgogne et de Manchester) et d'un DESS (Master 2) de Journalisme bilingue à la Sorbonne Nouvelle, j’ai travaillé comme journaliste au service de communication de la Ville de Dijon puis à la Ville de Vitry. J'ai également été journaliste pigiste pour différentes rédactions de la presse magazine (Biofutur, Géo Ado, TéléCinéObs, National Geographic, Zurban, Mediterraneans).



Mes compétences :

Journalisme

Communication

Traduction