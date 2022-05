Tout juste diplômée de mon BTS Tourisme, je souhaite me lancer sur le marché du travail dans le domaine touristique.



Grâce à mes stages, chez l'autocariste Philibert Voyages ainsi que dans un parc à thème ardéchois, j'ai appris à travailler en équipe et à gérer la pression de différents types de clientèles.

Aujourd'hui, je souhaite acquérir de l'expérience pour pouvoir évoluer et m'épanouir dans le domaine touristique qui m'intéresse énormément.



Je suis disponible immédiatement et me réjouis de rencontrer des professionnels du tourisme,



A bientôt,

Lauriane STEUDLE.



Mes compétences :

Techniques de vente