Lauriane TRAUB

Forte de 7 ans d’expérience en tant que chargée de mission environnement/QSE au sein du secteur des Travaux Publics (Constructeur et Maitre d Ouvrage), je souhaite poursuivre mon évolution professionnelle au sein d’un secteur d’activité qui m’intéresse et sur un poste qui me passionne.

Les connaissances acquises par ma formation et les compétences développées sur le terrain, me permettent aujourd’hui de piloter l’application des normes (ex : ISO14001), de gérer des projets (ex : la pénibilité au travail) et de manager une équipe sur le terrain. En effet, ayant participé à de gros chantiers, je suis aujourd’hui capable d’analyser les exigences des marchés et de proposer des solutions adaptées en matière d’environnement.



Mes compétences :

Vente

BTP

Développement commercial

Informatique

Négociation

Management

Gestion de projets

Pilotage des systèmes de management QSE