Lauriane TSCHIRRET

Rigoureuse, Dynamique, Autonome et pleine d'ambition.

Je souhaite intégrer une entreprise qui me permettra d'accomplir la poursuite de mes études en contrat de professionnalisation. (bac +2 )

Forte d'une expérience en tant que comptable, gestionnaire de paie, je suis d'une grande polyvalence.

Je peux être la personne qu'il vous faut grâce à ma faculté d'adaptation et mon envie d'apporter mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Bank Reconciliations

Cash Management

Fixed Assets

sanctions disciplinaires Management

Budgets & Budgeting

Payroll

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Sage Accounting Software