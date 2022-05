Laurianne Cachaou Et HOELENN GAC

Nous sommes deux étudiantes à l’Université de Strasbourg, en Faculté de Science de la Terre de l'Univers et de l'Environnement en L1. Pour notre projets de fin de semestre, nous devons étudier un métier et nous nous sommes intéressées au métier : Chargé d’étude "naturaliste" (environnement, écologie, ...)

Nous aimerions contacter des personnes qui travaillent dans ce domaine pour leur poser des questions sur leur parcours et sur leur métier.

Si vous êtes concerné et que vous voulez bien nous accorder un peu de votre temps, vous pouvez nous contacter directement sur le site viadeo ou par email : lchg.unistra@gmail.com.