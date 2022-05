Laurianne CARRIER

Ingénieur chimiste de formation, je suis actuellement ingénieur technico-commercial au sein de BIM SIFRAM GROUP.



BIM SIFRAM GROUP est une filiale à 100% de SAFIC ALCAN, spécialisée dans le sourcing et la distribution de matières premières pharmaceutiques d’origine chinoise.



En contact quotidiennement avec la Chine, nous assurons la qualité et la traçabilité de nos APIs.



Si vous avez des questions concernant mon activité actuelle ou si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par email : laurianne.carrier89@gmail.com